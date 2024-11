Rompimento de adutora no Rio de Janeiro derrubou imóvel

Água expelida no rompimento de uma adutora no Rio de Janeiro arrastou carros e derrubou um imóvel; um idosa morreu arrastada pela enxurrada - (crédito: Cyro Neves / Tupi)

Uma idosa morreu soterrada na madrugada desta terça-feira (25) após o rompimento de uma adutora na Rua das Opalas, em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.

A força da água foi tão intensa que arrastou carros e derrubou um imóvel. Marilene Rodrigues Lima, de 80 anos, morreu no acidente. Outra mulher ficou presa nos escombros, mas foi resgatada e não se feriu. No momento da tragédia, muita gente já estava dormindo.

“Caíram quatro paredes, caiu a casa toda, só ficou em pé o banheiro e um bombeiro conseguiu tirar uma pessoa que morava com minha sogra. Mas como a pressão d’água foi forte, empurrou meu carro que estava na garagem, que derrubou duas paredes e prensou minha sogra na última parede da casa e infelizmente ela veio a óbito”, lamentou Demétrio Serafim, genro de Marilene.

A Defesa Civil Municipal interditou dois imóveis e duas garagens próximas à adutora que rompeu.

Bombeiros de vários quartéis da zona norte do Rio estão no local, juntamente com agentes da Defesa Civil. Por causa desse rompimento, a rua das Opalas está interditada. Agentes da Prefeitura do Rio também estão no local.

As causas do rompimento da adutora ainda estão sendo investigadas.