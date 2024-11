COP30: TikTok e governo do Pará se juntam para conscientizar população

Governador do Pará, Helder Barbalho, diz que parceria com TikTok é "reforço poderoso em comunicação no Pará, que é para onde as atenções do planeta estão voltadas no ano que vem" - (crédito: Agência Pará/Divulgação)

O TikTok e o governo do Pará firmaram, durante a COP29, no Azerbaijão, um acordo com o objetivo de educar e conscientizar a população a respeito do desenvolvimento sustentável. Juntos, a plataforma e o estado vão realizar, até o fim de 2025, ações relativas a restauração, preservação e, principalmente, educação ambientais.

As ações, que serão realizadas até o dia 31 de dezembro do ano que vem, acontecem em três frentes: educação climática e sustentabilidade; combate à desinformação relacionada às mudanças climáticas; e produção de conteúdo sobre a COP30, que acontece em Belém no ano que vem, a fim de abordar o impacto do evento para a agenda climática global e para a Amazônia.

Para a última frente, criadores de conteúdo conhecidos por abordar pautas ambientais, como Verdes Marias e Thiago Castanho, vão produzir vídeos que incentivem debates acerca de temas como clima e sustentabilidade. O objetivo é fazer com que os assuntos alcancem públicos maiores.

Uma das criadoras do Verdes Marias, canal que inclusive abordou temas relativos à COP29, afirma, em nota divulgada pela plataforma de vídeos, que “como uma ferramenta de comunicação, o TikTok pode ajudar a informar as pessoas sobre decisões que impactam diretamente seu futuro”; e que, neste sentido, “a educação ambiental é uma das formas mais potentes de engajar a sociedade com a agenda climática”.

Já Thiago Castanho, que produz vídeos sobre estilo de vida e culinária amazônicos e também esteve na conferência das Nações Unidas no Azerbaijão durante o mês de novembro, deixa claro que "ter uma plataforma como o TikTok próxima da COP30 traz a oportunidade para que os assuntos debatidos em um dos mais importantes fóruns do mundo sejam discutidos por todos também fora da cúpula".

Além das ações de educação, combate à desinformação e produção de conteúdo, a parceria conta com medidas de restauração e preservação ambientais, bem como apoio a comunidades originárias. Plantio de árvores em áreas de conservação ambiental, criação de projetos que integrem populações locais e ações de valorização de cultura e protagonismo desses povos são algumas dessas medidas — que também serão conectadas aos criadores de conteúdo, a fim de expandir o conhecimento adquirido por meio das experiências.

Por fim, dentro da COP de 2025, que está prevista para acontecer em novembro do ano que vem na capital paraense, o TikTok e o governo vão organizar eventos, como seminários e oficinas, sobre desenvolvimento sustentável.