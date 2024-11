COP30 apresentará sabores da região Norte para promover sustentabilidade

Molho pesto de baru, geleia de cubiú, salada de feijões agroecológicos, sucos variados, entre outros sabores nativos da Amazônia, deverão ser servidos na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém do Pará. O objetivo, além de mostrar aos turistas e estrangeiros as comidas típicas da região Norte, será dar visibilidade aos sabores amazônicos como ferramenta para promover sustentabilidade.

A estratégia foi divulgada nesta terça-feira (5/11) durante o Food Initiative, um evento de demonstração da gastronomia sustentável, que visa mudar totalmente a alimentação da COP 30 e assim trazer a conscientização tanto das questões ambientais, quanto de saúde para a população brasileira e mundial.

Segundo o assessor internacional da Secretaria Geral da Presidência da República, Gustavo da Cunha Westmann, a COP 30 será o maior evento que o Brasil sediará no próximo ano, tendo em vista a crise climática que o mundo está vivendo. Para Westmann, se trata de uma oportunidade para que outros países conheçam a diversidade e riqueza econômica do Brasil. “Mais do que realizar uma conferência internacional, estamos elaborando um projeto que vai trazer benefícios reais para a população de Belém do Pará, da Amazônia e do Brasil inteiro”, disse

Realizado pelo Instituto Regenera, o Food Initiative proporcionou aos visitantes uma experiência sensorial gastronômica com base nos alimentos agroecológicos produzidos em Belém do Pará.

Conforme a organização, o intuito é mostrar que a alimentação oferecida aos participantes da COP 30 pode ser compatível com as propostas que o governo brasileiro vem debatendo para se adequar à agenda ambiental mundial. "Substituir os atuais produtos industrializados consumidos pelos quase 80 mil participantes das conferências, por comidas de baixo carbono, impactando os líderes mundiais presentes e colocando o Brasil no topo da agricultura sustentável”, afirma nota do Food Initiative.