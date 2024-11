Líder espírita Divaldo Franco deixa hospital após nove dias internado

Divaldo Franco, líder espírita - (crédito: Divulgação/Mansão do Caminho)

O líder espírita Divaldo Franco, de 97 anos, recebeu alta do hospital, nesta segunda (25/11), após ficar internado por nove dias em tratamento de um câncer na bexiga. A informação sobre o quadro de saúde de uma das maiores referências no espiritismo brasileiro foi passada pela Mansão do Caminho, instituição religiosa e filantrópica a qual Divaldo coordena.

De acordo com a instituição, Divaldo Franco encontra-se em casa, em Salvador, e seu estado de saúde é considerado estável. No período de internação, o líder espírita precisou usar uma sonda urinária. O câncer de Divaldo vem sendo tratado por meio de sessões de radioterapia.

Quem é Divaldo Franco

Médium, escritor e filantropo, o líder espírita Divaldo Franco nasceu em 1927, em Feira de Santana, na Bahia. Caçula entre 12 irmãos, Divaldo já despertou sua mediunidade na infância. Ao longo da vida, o médium se dedicou a trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade social.

A Mansão do Caminho foi criada por Divaldo em 1952, ao lado de Nilson de Souza pereira, que também tinha história na disseminação do espiritismo. Em Salvador, a instituição atende 3 mil pessoas de baixa renda em um bairro da periferia.

De acordo com a Mansão do Caminho, a instituição tem 83 mil metros quadrados. Além de abrigar a casa do médium Divaldo Franco, a entidade realiza atendimento gratuito à população carente por meio de escolas, creche e um centro de saúde.

Confira o trabalho da Mansão do Caminho: