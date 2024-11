Morre aos 100 anos 'Dona Isabel', referência do espiritismo brasileiro

Morreu, na madrugada desta segunda-feira (11/11), a médium Isabel Salomão. Conhecida como 'Dona Isabel', aos 100 anos, era considerada uma referência na religião espírita no Brasil. Ela estava internada, desde sexta (3/11), no Hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade de Juiz de Fora (MG). Isabel chegou a ser transferida para Unidade de Terapia Intensiva no sábado (9/11), mas não resistiu.

Ao lado de figuras como Chico Xavier e Divaldo Franco, Dona Isabel foi pioneira ao fundar o Plantão de Socorro Espiritual, em 1979. Segundo o site espírita Isabel Salomão.com, o serviço atende mais de 500 ligações diárias com apoio de plantonistas preparados para oferecer suporte espiritual em funcionamento ininterrupto.

"O que me deixa feliz é que tudo isso acontece por causa do Evangelho de Jesus”, afirmou Isabel ao site que a reverencia.

Histórico de solidariedade

Nascida em Rochedo de Minas, no interior mineiro, em 22 de setembro de 1924, Isabel Salomão era filha de libaneses e tinha nove irmãos. De acordo com o site que leva seu nome, as manifestações mediúnicas iniciaram-se aos nove anos.

Na escola, ela se destacou pelo respeito à educação, principalmente aos seus professores. Essa identificação pela arte de educar, fez com que Isabel se tornasse professora ao formar-se no ensino primário. Seu maior desejo era trabalhar com as crianças que moravam em povoados próximos a Rochedo de Minas.

Diante disso, ela conseguiu a permissão da família para que lhe criasse uma escola em casa. Com a ajuda da família, aos 14 anos, ergueu a Escola Rural Mista Bom Jardim. Professora nomeada pelo município, ela chamava atenção das autoridades pelo manejo de turma.

Dona Isabel iniciou suas atividades espíritas aos 22 anos, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, em uma época em que a doutrina ainda não era amplamente reconhecida como religião no Brasil. Em sua própria casa, ela passou a atender pessoas doentes às quartas-feiras, enquanto ainda cuidava de seus filhos pequenos, estabelecendo-se como um dos principais nomes do espiritismo no país.