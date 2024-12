Influenciadores são presos suspeitos de explorar jogos de azar na Grande BH

Os delegados Magno Machado e Adriano Assunção, do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes - (crédito: PCMG)

A 1ª Delegacia do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes investiga mais um caso de golpe aplicado por influenciadores digitais. Dessa vez, um casal de namorados, Dan GS, de 26 anos, e Carol Racer, de 28, foi preso, temporariamente, suspeito de exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Eles foram detidos em um condomínio de luxo em Esmeraldas, na Grande Belo Horizonte.

Segundo o delegado Magno Machado Nogueira, Dan tem 2,2 milhões de seguidores e Carol, 487 mil. Por mês, segundo o delegado, ele arrecadava R$ 100 mil, enquanto ela, R$ 40 mil.

O patrimônio do casal era grande, segundo o delegado, pois foram apreendidos quatro veículos de luxo, um jet ski, quatro quadriciclos, um veículo UTV — uma espécie de buggy utilizado em pistas off-road —, e joias. “A casa também era de Dan e Carol tem uma casa em outro condomínio”, conta o delegado.

Serviço de Inteligência

Segundo Magno, o caso foi levantado pelo Serviço de Inteligência do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes. “A partir do levantamento feito, iniciamos as investigações e conseguimos descobrir toda a trama”.

O delegado explicou que o casal atuava na exploração de rifas há cerca de quatro anos e migrou, há pouco mais de um ano, para o 'Jogo do Tigrinho', que seria mais rentável.

Para movimentar o negócio, sempre ludibriando as pessoas, que eram manipuladas e instigadas a apostar, os influenciadores usavam plataformas do exterior, nesse caso, uma chinesa.

“Eles usavam uma bet não registrada, o que, aliás, faz crescer tremendamente a criminalidade nesse tipo de crime”, afirma ele.

As primeiras investigações apontaram que o casal ganhava dinheiro a cada cadastro feito na plataforma. “Mas há mais a investigar como, por exemplo, queremos descobrir se a cada vez que um apostador perdia, eles receberiam mais”.

Até o momento, nenhuma vítima foi identificada, mas o delegado acredita que sejam milhares. “As portas da nossa delegacia estão abertas. Quanto mais as pessoas comparecerem para denunciar os golpes melhor para a investigação e para a população de modo geral”.

O casal pode ser indiciado, ainda, segundo as investigações, pelos crimes de sonegação de impostos e estelionato.

Vidas arruinadas

Adriano Assunção, delegado e chefe do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes, diz que muitas vidas e famílias estão sendo arruinadas por causa do jogos de apostas na internet.

“As pessoas passam a apostar compulsivamente e, quando começam a perder, perdem a noção das coisas e adoecem. São muitos os casos de depressão. Essa modalidade atrai jovem e pais de família. São muitos os menores de idade que fazem apostas”, analisa Assunção.

Para manipular as vítimas, o delegado ressalta que os influenciadores produziam filmagens deles próprios ganhando. Essas imagens eram distribuídas com a intenção de estimular os apostadores.

Casos crescem

Somente em 2024, segundo o delegado Adriano, seis casos envolvendo influencers já foram apurados pelo seu departamento e outros três estão em investigação.

Um dos casos de maior repercussão foi o do influenciador GeBe, de 26 anos, que está preso desde 30 de setembro. Ele tinha 2,3 milhões de seguidores e faturava cerca de R$ 1 milhão por mês. GeBe é acusado de cometer três crimes: jogos de azar, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.