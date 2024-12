Motorista morre em acidente com ônibus do sub-11 de time de futsal

O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (2/12), na BR-158, em Condor, no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/Google Street View)

Um caminhão perdeu o controle e colidiu com um ônibus que transportava o time sub-11 do Ipiranga de Sarandi (PR). O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira (2/12), na BR-158, em Condor, no Rio Grande do Sul.

Após a colisão, o caminhão caiu em uma ribanceira. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e morreu no local.

Alguns dos 23 passageiros do ônibus ficaram feridos e estão em atendimento hospitalar. Em nota, o clube Ipiranga disse que está prestando todo o apoio às vítimas e aos familiares.



Atletas, comissão técnicas e responsáveis pelo time estavam em viagem retornando de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, onde foi disputado a segunda fase do Estadual Sub-11 de Futsal da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS).

"O Esporte Clube Ipiranga informa que todas as atividades previstas para essa semana nas Escolinhas ou em jogos estão suspensas", disse o clube.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.