Ex-esposa de homem-bomba morre após duas semanas internada

Daiane Dias, 41 anos, ex-esposa de Francisco Wanderley, conhecido como Tiu França, autor do atentado contra o Supremo Tribunal Federal (STF), morreu na madrugada desta terça-feira (3/12) após duas semanas internada. A mulher sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau após incêndio na casa de Tiu França, em 17 de novembro.

Segundo a Polícia Civil, Daiane é a principal suspeita de causar o incêndio na casa do ex-marido em Rio do Sul (SC). Investigação aponta que a mulher enfrentava problemas de saúde mental.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

Explosões em Brasília

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em 13 de novembro, explosões ouvidas próximas ao prédio do STF e em anexo da Câmara dos Deputados mobilizaram as organizações e forças de segurança federais e do DF. O atentado com explosivos foi causado por Wanderley Francisco, 59 anos, conhecido como Tiu França que morreu no dia atentado. Natural de Santa Catarina, o homem concorreu a eleições para vereador no município de Rio do Sul (SC) pelo Partido Liberal (PL).