Policial militar joga homem de ponte

Um policial militar jogou um homem de uma ponte na zona Sul de São Paulo, na segunda-feira (2/12). Ao todo, quatro policiais do 24º Batalhão Policial Militar de Diadema estiveram envolvidos na abordagem do motociclista, sendo que um dele foi flagrado segurando o homem pela camiseta, se aproximando da beirada da ponte e o empurrando no rio.

A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo apura o caso. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que todos os policiais que estavam em serviço na área identificada foram convocados e já estão sendo ouvidos.

"A Polícia Militar repudia veementemente a conduta ilegal adotada pelos agentes públicos no vídeo mostrado. Assim que tomou conhecimento das imagens, a PM instaurou um inquérito policial militar (IPM) para apurar os fatos e responsabilizar os policiais envolvidos nessa ação inaceitável", informou a Secretaria.