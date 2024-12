Avião da Voepass tem problema técnico e precisa voltar para aeroporto em SP

Em nota, a Voepass não detalhou qual foi o problema, mas ressaltou que "o envio de aeronaves para manutenção é algo que faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo" - (crédito: Divulgação/Instagram/@voepassoficial)

Um avião da companhia Voepass que tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, teve “intercorrência técnica” e necessitou retornar à cidade paulista de Ribeirão Preto para pousar no Aeroporto Leite Lopes, nesta terça-feira (3/12).

O avião transportava 57 passageiros e quatro tripulantes no voo 2212. Ao detectar o problema técnico, a aeronave desviou a rota por volta das 6h desta terça. Não houve feridos.

Em nota, de acordo com informações do portal G1, a Voepass afirmou que "o envio de aeronaves para manutenção é algo que faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo" e que "em hipótese nenhuma os aviões da empresa decolam sem estar em estrita conformidade" com as exigências.

