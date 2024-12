Homem morre após se engasgar com salgado de padaria em Goiânia

Um homem de 37 anos morreu após se engasgar com um salgado que havia pedido em uma padaria, em Goiânia, nesta terça-feira (3/12). Segundo informações da TV Anhanguera, o proprietário do local contou que a vítima chegou à panificadora pedindo uma doação. Sensibilizado com a situação, um cliente comprou um enroladinho de salsicha para para o homem, que se engasgou com o alimento.

Diante do engasgo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. No estabelecimento, os agentes tentaram — sem sucesso — reanimar o rapaz por 30 minutos. A corporação informou que o engasgamento foi a causa inicial registrada, mas não descartou a possibilidade de um infarto agudo do miocárdio.