Homem preso por estupro de vulnerável durante voo paga fiança

O homem que foi preso por suspeita de estupro de vulnerável durante um voo de São Paulo para Belém pagou a fiança de R$ 28,2 mil e teve a liberdade provisória na quarta-feira (4/12).

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), “o valor elevado da fiança não teve como foco prioritário a capacidade econômica do acusado, mas, sim, a necessidade de assegurar a vigência da norma penal diante da gravidade em abstrato da conduta, reforçar a credibilidade da justiça e demonstrar o compromisso do Judiciário com a proteção dos valores fundamentais do processo penal.”

A vítima do estupro é um adolescente que viajava com os pais, mas no voo estava sentado ao lado de desconhecidos. Um deles teria iniciado conversa que se encaminhou para um comportamento configurado como importunação sexual. No entanto , como a vítima é menor de idade, o caso se enquadra em estupro de vulnerável.

Ainda durante o voo, o adolescente deixou o assento e contou para o pai, que iniciou uma discussão. O suspeito teve que ser colocado dentro do banheiro, para que outros passageiros não tentassem agredi-lo.

Após a aterrissagem, por volta da 1h de segunda-feira (2/12), plantonistas da Polícia Federal no aeroporto entraram na aeronave para retirar o passageiro suspeito de ter cometido o crime. Após a autuação, ele foi encaminhado ao sistema prisional paraense.