Acidente deixa 4 pessoas mortas e 3 feridas na rodovia dos Bandeirantes

Quatro pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente no km 55 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí (SP), na madrugada desta quinta-feira (5/12). O acidente envolveu dois caminhões e um carro.

Segundo a concessionária Autoban, um dos caminhões seguia pela rodovia quando o motorista invadiu a sinalização de trecho em obras no km 55 da Rodovia dos Bandeirantes e bateu em um carro que estava parado no local. O veículo ficou totalmente destruído.

Segundo o G1 SP, o carro era usado pelos trabalhadores que realizavam uma obra no asfalto da rodovia.

"A concessionária mobilizou equipes para atendimento no local, viaturas de inspeção de tráfego, ambulância e guincho", afirmou a Autoban.









As vítimas ainda não foram identificadas. Todas as faixas da pista no sentido norte foram interditadas e há grande congestionamento no local. O tráfego está sendo desviado na altura do km 47 para a Rodovia Anhanguera.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber mais informações sobre o acidente, mas ainda não obteve retorno.