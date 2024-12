Polícia prende mais dois suspeitos de matar delator do PCC em aeroporto

O assassinato do delator do PCC é investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, neste sábado (7/12), mais dois suspeitos de matar Vinícius Lopes Gritzbach, que era considerado um dos principais delatores da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele foi morto com 10 tiros de fuzil após desembarcar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em 8 de novembro. Ao todo, três pessoas foram presas por envolvimento no crime.

Na sexta-feira (6/12), policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prenderam um homem suspeito de auxiliar na fuga de um dos envolvidos no assassinato. No local onde o homem estava, os policiais militares apreenderam diversas munições de fuzil calibres 556 e 762.

Ele seria um dos responsáveis por fornecer telefones celulares para comunicação do bando. Além disso, de acordo com as investigações, o suspeito ajudou na fuga para o Rio de Janeiro de outro homem que era procurado pela polícia por avisar os criminosos da presença da vítima no aeroporto.

Os suspeitos foram levados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.

Veja a nota da Secretaria de Segurança Pública na íntegra: