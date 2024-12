Menina de 12 anos morre durante um tiroteio no Rio de Janeiro

Uma menina de 12 anos morreu durante um tiroteio na Favela do Guarda, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (5/12). A vítima foi identificada como Kamila Vitoria Aparecida de Sousa Silva. Segundo a Polícia Civil do Estado, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.

Ainda conforme a corporação, "agentes ouviram parentes e estão em busca de mais informações para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer as circunstâncias dos fatos".

À PCERJ, familiares de Kamila contaram que ela estava em uma quadra de futebol quando foi baleada durante confronto de criminosos.

Segundo informações do G1, Kamila sofreu um ferimento na perna devido ao tiro que atingiu a veia femoral. Ela foi transportada por seus parentes para o Hospital Salgado Filho, localizado no Méier, na Zona Norte. Após passar por uma cirurgia, infelizmente, não sobreviveu.

A reportagem do G1 também informa que outro morador da comunidade também foi baleado, mas sofreu apenas um arranhão no braço. Ele foi levado ao mesmo hospital, recebeu atendimento e foi liberado. De acordo com relatos de testemunhas, esse homem teria vínculos com a milícia.