Papai Noel deixa o vermelho de lado e muda de cor em Balneário Camboriú

A tradicional roupa do Papai Noel mudou do vermelho para o dourado em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Uma estátua retratou o "bom velhinho" vestido de dourado, com as luvas e o saco de presentes na cor verde.

O fato chamou a atenção e reprecutiu nas redes sociais, pois o dourado utilizado na roupa do Papa Noel é parecido com o amarelo. "Papai Noel patriota", brincou um internauta. "Politizaram até o Papai Noel", criticou outro.

Cabe destacar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para presidente em Balneário Camboriú nas eleições de 2022. Ele recebeu 74,57% dos votos contra 25,43% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Além disso, Jair Renan, filho de Bolsonaro, foi o vereador mais votado no município catarinense, recebendo 3.003 votos nas eleições municipais deste ano.

O Correio tenta contato com a Prefeitura de Balneário Camboriú para perguntar sobre a escolha das cores na decoração natalina, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.