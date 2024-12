Anvisa vai analisar componentes de cigarros no mercado

O objetivo do projeto é identificar e quantificar os componentes químicos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, em 120 produtos fumígenos regulamentados no país - (crédito: Gerd Altmann pixabay)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) começou a analisar as substâncias presentes em produtos fumígenos derivados do tabaco comercializados no Brasil. O estudo será conduzido pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com duração prevista de 15 meses.

O objetivo principal do projeto é identificar e quantificar os componentes químicos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, em 120 produtos fumígenos regulamentados no país.

Entre as substâncias orgânicas a serem analisadas estão nicotina, cafeína, eugenol e N-Nitrosoanatabine, enquanto os elementos inorgânicos incluem substâncias como chumbo, níquel, selênio, cromo e mercúrio. Esses componentes fazem parte da avaliação da qualidade e segurança dos produtos, sendo determinantes no processo de registro e renovação de registros desses itens pela Anvisa.

O trabalho também vai apoiar o órgão regulador na adoção de medidas regulatórias mais eficazes, com base em dados precisos sobre a composição dos produtos fumígenos.

A Anvisa investirá aproximadamente R$ 478 mil no projeto, que será repassado à Fiocruz para a execução das análises. O INCQS, instituto de referência no Brasil em termos de controle de qualidade de produtos, será responsável por realizar as avaliações laboratoriais dos componentes presentes nos produtos.

Além de contribuir para a regulação do setor, o projeto irá fornecer informações sobre os riscos à saúde pública associados ao consumo de produtos derivados do tabaco. A Anvisa reforçou a importância dessa iniciativa para garantir a proteção da saúde da população e assegurar que os produtos comercializados no país atendam a padrões rigorosos de qualidade e segurança.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

