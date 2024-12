Ceará investiga morte de criança por ameba "comedora de cérebro"

A Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) investiga a morte de uma menina de 1 ano e três meses que teria sido infectada por uma ameba super-rara chamada “Naegleria Fowleri”, popularmente conhecida como “ameba comedora de cérebro”. O caso ocorreu em setembro em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza.

A bebê foi levada a uma UBS em 12 de setembro com sintomas semelhantes aos de amigdalite, incluindo febre alta e dor de garganta. O quadro evoluiu para vômitos persistentes e complicações neurológicas, como rigidez de nuca e convulsões. Transferida para um hospital de referência, iniciou tratamento para meningoencefalite, mas não respondeu à medicação e morreu em 19 de setembro.

A suspeita de infecção pela ameba "Naegleria fowleri" surgiu durante a necropsia, que identificou um organismo unicelular na paciente. Amostras de água coletadas pela Secretaria de Saúde e analisadas pelo Instituto Adolfo Lutz confirmaram a presença da ameba. Segundo Antonio Silva Lima Neto, secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, a criança pode ter sido contaminada pela água de um reservatório que abastecia sua casa. Se confirmado, este será o primeiro caso fatal da ameba registrado oficialmente no Brasil.

“Comedora de cérebro”

A "Naegleria fowleri", conhecida como "ameba comedora de cérebro", é um organismo unicelular de vida livre responsável pela meningoencefalite amebiana primária, uma inflamação cerebral de rápida progressão.

O protozoário entra no corpo pelo nariz, junto com a água, e migra para o cérebro. Ele habita águas doces e mornas, sendo encontrado em várias partes do mundo, mas que não sobrevive em águas salgadas. Embora raras, as infecções por N. fowleri têm alta letalidade, mais de 97%.

