Pix bate recorde e registra mais de 250 milhões de transações em um único dia

Sistema de pagamento desenvolvido pelo Banco Central, o Pix registrou 250,5 milhões de transações no Brasil na última sexta-feira (6/12). O resultado é o maior alcançado desde o início da utilização deste método de pagamento, em novembro de 2020. O recorde anterior havia sido registrado no último dia 29 de novembro, quando houve 239,9 milhões de transações, ao todo.

O volume total transacionado na sexta passada atingiu R$ 124,3 bilhões. Na visão do BC, o resultado indica “mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil”.

No primeiro semestre de 2024, as transações feitas por Pix cresceram 61%, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com um levantamento realizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em 2023, os pagamentos com Pix representaram 39% de todas as operações financeiras do Brasil e ficaram pouco abaixo dos cartões de crédito/débito, que responderam por 41% desse total.

