PM pisa na cabeça de motorista de aplicativo durante abordagem em SP

O homem de 25 anos foi preso em flagrante por embriaguez no volante, resistência e injúria racial

Um motorista de aplicativo de 25 anos fugiu de uma abordagem policial depois de furar um semáforo vermelho na Zona Sul de São Paulo no último domingo (8/12). Ao parar e sair do veículo, o condutor teve sua cabeça pisada após resistir à abordagem, morder e agredir os policiais militares.



O episódio foi gravado por testemunhas. As imagens mostram que o motorista estava imobilizado no chão, resistindo à ação de um dos policiais, enquanto o outro agente pisava em sua cabeça. Duas mulheres se aproximam e tentam impedir a atitude dos PMs, até que um dos policiais aponta a arma para elas e manda elas se afastarem.

“De acordo com o boletim de ocorrência, quando o condutor parou e saiu do veículo, ele resistiu à abordagem, mordendo e agredindo os policiais. Ao ser colocado na viatura, também proferiu ofensas racistas ao agente. O teste do bafômetro confirmou o consumo de álcool”, afirmou a Polícia Militar paulista em nota.

A PM também informou que “analisa as imagens e apura todas as circunstâncias da abordagem”. Um dos agentes foi mordido e, junto do motorista, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pedreira.

