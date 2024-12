Homem morre ao ser contido por passageiros durante briga em ônibus

Um homem, de 31 anos, morreu ao ser contido por passageiros de um ônibus de viagem durante uma confusão dentro do veículo na madrugada desta terça-feira (10/12).

Segundo a Polícia Militar, o indivíduo se mostrava exaltado no interior do ônibus, que estava próximo ao terminal do distrito de Realeza, em Manhuaçu, na Zona da Mata, tentando, inclusive, agredir outros passageiros.

No local, os militares fizeram contato com o motorista e outros ocupantes do ônibus, que seguia da cidade de Guarapari para Belo Horizonte, e levantaram que o homem estava brigando, tumultuando e fazendo provocações, chegando a agredir uma passageira.

Na hora da agressão, dois passageiros, pai e filho de 35 e 17 anos, conseguiram conter o indivíduo e imobilizá-lo até a chegada ao terminal rodoviário.

Ao tentar fazer contato com o homem imobilizado no interior do ônibus, os policiais notaram que ele estava sem reações aparentes. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e fez manobras de reanimação, mas a morte do homem foi constatada minutos depois.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local realizando os trabalhos periciais.

Diante dos fatos, os envolvidos na ação foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.