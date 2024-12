Dicionário on-line elege "imersão" como a palavra do ano

“Imersão” é a palavra que define 2024, de acordo com o Dicio, maior dicionário online do Brasil. Segundo a plataforma, o termo ganhou relevância no ano em função de um novo significado: a crescente busca por envolvimento humano em qualquer processo criativo ou de interação, especialmente diante das ferramentas de inteligência artificial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com isso, a palavra, que em sua origem significa “ato de mergulhar”, teve seu uso expandido, passando a trazer novos contextos de uso, como imersão emocional, imersão educacional e imersão em realidade virtual. Assim, passou a significar também que o indivíduo está completamente envolvido em um ambiente ou atividade.

“A escolha da palavra imersão reflete as novas formas de vivenciar experiências e a interação com as tecnologias, que exigem do indivíduo uma presença total no que faz. Hoje, a imersão não se limita a um contexto físico, mas se estende a aspectos emocionais, educacionais, culturais e tecnológicos. É sobre sentir-se parte do processo e não apenas espectador”, explicou Débora Ribeiro, linguista e lexicógrafa do Dicio.

A palavra do ano é escolhida com base em mais de 200 milhões de pesquisas realizadas ao longo do ano no site e de sugestões dos usuários e de seu impacto nas redes sociais.

O Dicio também revelou que a palavra estrangeira de maior repercussão no Brasil foi “Nepo Baby”. O termo é um derivado de nepotismo e baby e é usado para se referir aos filhos de celebridades cujas carreiras são impulsionadas pelo status dos pais.

Em relação às palavras mais pesquisadas em português, as três mais populares foram “perseverança”, “respeito” e “amor”.