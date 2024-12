Drone é encontrado em mata próxima a presídio no interior de Minas

A Polícia Civil de Governador Valadares investiga a procedência e destinação de um drone, encontrado nessa segunda-feira (9/12), em uma mata junto ao presídio Francisco Floriano de Paula.

Segundo informações da Polícia Militar, o equipamento foi encontrado por funcionários do Centro de Zoonose, que fica no Bairro Santos Drumont II, mesma região do presídio da cidade. O aparelho estava caído, próximo a arbustos e tinha várias cordas amarradas.

A suspeita é que o drone era usado por traficantes, para levar drogas para dentro do presídio. As investigações preveem uma revista, no interior do presídio. O objetivo, principal, além de descobrir quem seriam os destinatários de drogas, qual traficante estaria enviando os entorpecentes.