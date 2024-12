Farmácia movimentou R$ 9 milhões do tráfico de drogas em Cuiabá

As investigações foram iniciadas após a apreensão de um carregamento com 400 tabletes de maconha, há dois anos, que revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado pelo tráfico de drogas em Sinop - (crédito: Divulgação/Polícia Civil de Mato Grosso)

A Polícia Civil de Mato Grosso aponta que uma farmácia, localizada em Cuiabá, movimentou R$ 9 milhões, proveniente do tráfico de drogas, em dois anos. A operação foi deflagrada nesta terça-feira (10/12), sendo a informação o resultado da primeira fase, realizada em março deste ano. Na segunda fase da Operação Follow The Money foram cumpridos 20 mandados judiciais contra o núcleo financeiro do tráfico em Sinop, cidade de Mato Grosso.

A farmácia teria movimentado a quantia milionária entre 2022 e 2024, com os valores de entrada e saída de capital semelhantes, evidenciando a lavagem de dinheiro. O estabelecimento era utilizado para dissimular transações ilegais, obtidas com o tráfico de drogas em Sinop.

Uma decisão judicial da primeira fase da operação fez com que as atividades da farmácia fossem suspensas. Cerca de R$ 190 mil de medicamentos apreendidos foram doados para a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.

A segunda fase contou com a prisão de três responsáveis pela lavagem de dinheiro, além de terem sido cumpridos três mandados de busca e sequestro de bens móveis e imóveis. A proprietária da farmácia — que estava em liberdade provisória após ter sido alvo da primeira fase — foi presa pela operação, assim como o irmão e a cunhada do líder da facção criminosa que atua em Sinop — que já está preso.

O casal recebia ordens de dentro do presídio para a realização de negócios, como a compra de imóveis, em nome deles e de 'laranjas', a fim da obtenção de lucros e da aparência de licitude dos valores resultantes do tráfico.

As investigações foram iniciadas após a apreensão de um carregamento com 400 tabletes de maconha, há dois anos, que revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado pelo tráfico de drogas em Sinop, que contava com o envolvimento de empresas fantasmas e reais, a fim de dar uma aparência legal ao capital ilícito. Entre os destinos dos valores movimentados estava a ostentação de familiares de líderes de uma facção criminosa.

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer