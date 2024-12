Mansão mais cara do Brasil será demolida; entenda

Avaliada em R$ 220 milhões, a mansão mais cara do Brasil foi adquirida pela construtora Mozak, que pretende demolir a residência para transformar o espaço em um condomínio fechado de alto padrão. A propriedade está localizado no Jardim Pernambuco, área nobre do Leblon, no Rio de Janeiro.

A mansão — que pertencia à família Amaral, antiga dona dos supermercados Disco — ocupa uma área de 11 mil metros quadrados do Jardim Pernambuco, que conta com segurança 24h, monitoramento, mata nativa e uma ótima vista da cidade. O projeto conta com a demolição da mansão para a construção do condomínio Estância Pernambuco. O empreendimento contará com até oito mansões, projetadas por Thiago Bernardes, arquiteto responsável pelas obras do Museu de Arte do Rio e as ampliações dos Institutos Moreira Salles e Burle Marx.

Mesmo sob o conceito do arquiteto, cada mansão deve ter uma personalidade própria. É esperado que em 2027 o espaço já tenha os primeiros moradores. Nenhum lote foi comercializado, mas as negociações com empresários e profissionais do mercado financeiro já estão avançadas, os nomes mantidos em sigilo. O valor dos terrenos começa em R$ 19,5 milhões.



