Arquitetos mostram bastidores da mansão de R$ 11 milhões de Anitta

Os arquitetos responsáveis por construir a nova mansão de Anitta, compartilharam novos áudios que recebem da cantora e arrancaram risadas dos fãs, nesta quinta-feira (12). A obra grandiosa deve ficar pronta ainda este mês.

Em uma publicação feita através das redes sociais, Caio e Carlos carvalham falaram sobre o desafio: "Faltam poucos dias para a entrega! Muito trabalho, muita dedicação e vai dar certo! Em pouco dias a @anitta estará na sua casa nova. Mas aí vai mais um pouquinho do que esta sendo esse louco e maravilhoso processo".

Contudo, em seguida, eles compartilharam algumas mensagens enviadas pela cantora. "Até quando vamos ficar nesse rolê para eu ter tempo de organizar a minha vida?". Ela ainda brinca: "Eu vou casar? Não, pelo amor de Deus. Não precisa parar para almoçar, é só chegar e fazer".

No entanto, um dos áudios que mais divertiu a web foi da poderosa opinando sobre a decoração. "É metade do preço porque é horrorosa". "Esse povo saiu de casa com as malas a gente já chega com o cimento". "Eu acho que tem que ser com as garrafas mesmo para ser uma coisa de reciclagem, meio ambiente, tudo a ver comigo".

Por fim, Anitta diz: "Quero decoração de religião, coisas culturais, Brasil". Além disso, ela faz um pedido inusitado. "Odeio esses fogões de cooktop. Coloca fogão de verdade, com fogo. Esses assim a comida fica tudo uma merda".