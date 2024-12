Homem morre enquanto aguardava atendimento em UPA no Rio de Janeiro

Um homem morreu enquanto esperava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira (13/12). Segundo testemunhas, o paciente entrou andando na UPA. Ele já estava desacordado quando foi atendido. ??

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em resposta a vídeos do ocorrido, afirmou que “todos os profissionais que estavam no plantão da UPA da Cidade de Deus, na noite de ontem, serão demitidos, responderão a sindicância e serão denunciados aos seus respectivos conselhos de classe. É inadmissível não perceberem a gravidade do caso.”??

“A Secretaria Municipal de Saúde se solidariza com a família e toda a comunidade nesse momento de dor”, completou.