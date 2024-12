Turista argentino é baleado no Rio após errar caminho para o Cristo Redentor

Um turista argentino foi baleado no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (12/12), enquanto tentava chegar ao Cristo Redentor. Testemunhas dizem que, de carro, o homem seguia um sistema de GPS que o teria desviado do caminho e o levado até uma rua da comunidade Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, onde foi atingido por um tiro. As informações são do g1. Leia também: Jovem é baleado durante assalto ao voltar da academia em São Paulo

De acordo com o portal, Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, foi surpreendido por criminosos armados na Rua Cândido de Oliveira. Após ser baleado, o argentino bateu o carro, com o qual transportava a família dele, em um muro. Apesar de ter sido socorrido e levado a um hospital municipal, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro afirma que "o quadro do paciente é gravíssimo".