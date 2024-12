Estudante morre após passar mal durante festa em Santa Catarina

Uma estudante de engenharia química morreu após passar mal durante uma festa em Lages, Santa Catarina. Júlia Prates Araújo chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

A Polícia Militar foi chamada ao local para atender uma ocorrência. Quando chegaram, Júlia já estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os médicos tentaram reanimá-la, mas não tiveram sucesso.

Ao G1, a PM informou que a jovem teria tido uma crise convulsiva, seguida de parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil foi até o local e apreendeu o celular da jovem e outros materiais para investigação.

A vítima estava no 6º semestre do curso de engenharia química do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) no campus de Lages. Nas redes sociais, a instituição lamentou a morte da estudante.

"Júlia era uma jovem dedicada, querida por colegas, professores e toda a comunidade acadêmica. Sua partida deixa um vazio imensurável entre nós", disse a nota de pesar. "Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos, professores e colegas. Que encontrem conforto e força para enfrentar essa perda tão difícil."