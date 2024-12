Especialista em mudança do clima explica preparação do Brasil para COP30

A secretária nacional de Mudança do Clima, Ana Toni, explicou os planos do Brasil para a COP30, que será sediada em Belém, no próximo ano. Em participação no CB.Debate — Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta, realizado na sede do Correio Braziliense, nesta terça-feira (17/12), Toni destacou o papel que o país está assumindo nas negociações climáticas e os desafios que surgem em meio à crescente crise ambiental.

Toni tem uma visão otimista sobre o compromisso do Brasil com as questões climáticas, apesar dos desastres recentes, como os incêndios e a seca no Rio Grande do Sul. “A gente se sente animado sobre a temática de mudança do clima. Infelizmente, vivenciamos desastres climáticos terríveis no Rio Grande do Sul, os incêndios, a seca. Mas vamos começar agora a nos preparar para a COP30”, afirmou.

Segundo ela, a COP30 não é apenas um evento, mas parte de um processo maior que o Brasil tem liderado desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A secretária ressaltou que o Brasil está se posicionando como um protagonista na transição ecológica global. “É o Brasil se colocando como um país que quer e consegue liderar uma transformação ecológica”, disse Toni, destacando que o país tem vantagens comparativas que podem ser transformadas em competitivas em um novo modelo de desenvolvimento.

Para isso, o governo brasileiro tem implementado diversos programas, como o Plano Clima, o plano de transição energética, e o plano de restauração de ecossistemas (AVEG), que visam fortalecer o Brasil como líder em uma economia de baixo carbono.

A COP30, que ocorrerá em novembro de 2024 em Belém, será um marco na política climática global. Toni destacou que, embora a conferência tenha um grande impacto simbólico, a importância vai além do evento em si. “Olho para a COP30 como um processo e não como um evento. No entanto, o evento que o Brasil está sediando é o maior evento das Nações Unidas. Não tem maior evento internacional que o evento da COP. Ele congrega cerca de 80 mil pessoas”, observou.

O evento Desafios 2025: o futuro do Brasil em pauta é realizado pela Arena Comunicação, com patrocínio da Brasal e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban); e apoio de comunicação do Correio Braziliense.

Assista aqui:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular