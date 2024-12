"São naves!": moradores gravam OVNIs na Barra da Tijuca

Gravação foi realizada no sábado (14/12) - (crédito: X/Reprodução)

Moradores da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, avistaram objetos luminosos não identificados no céu da cidade no sábado (14/12).

Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma moradora discute com a filha sobre o que seriam os objetos. "Não são fogos não, minha filha, eu estou aqui há meia hora e não para de subir luzinha", afirma.

"Olha só como ele está irregular, não é balão isso. São naves, gente", opina.

Nas imagens, é possível ver as luzes de forma ordenada no céu. Três delas, por exemplo, voam em formato de triângulo, o que levantou a suspeita dos moradores de que seria tecnologia controlada por operadores.

Avistamentos nos Estados Unidos

Assim como no Rio, moradores de New Jersey, nos Estados Unidos, têm avistado objetos voadores nos céus do estado. Muitos acreditam se tratar de Objetos Voadores Não Identificados (OVNI) — desde 2022, passou-se a usar a sigla UAPs, que em português significa fenômenos anômalos não-identificados.

As autoridades, no entanto, afirmam que a maioria dos objetos flagrados é aeronaves comerciais. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse na segunda-feira (16/12) que, dos mais de 5 mil alertas recebidos pelo governo de avistamentos, apenas 100 exigiram uma análise mais aprofundada.

"Avaliamos que os avistamentos até o momento incluem uma combinação de drones comerciais legais, drones amadores e drones policiais, bem como aeronaves de asa fixa tripuladas, helicópteros e até estrelas que foram erroneamente relatadas como drones”, declarou Kirby.