Lutador de MMA que espancou idoso após bebedeira é preso

O crime aconteceu no dia 10 de dezembro, no Bairro de três córregos, na cidade de Teresópolis. Na ocasião, o idoso foi salvo por vizinhos que conseguiram conter o agressor.



De acordo com as investigações, Júlio é conhecido como uma pessoa violenta e lutador de artes marciais mistas (MMA). No dia das agressões, ele teria passado o dia bebendo com a vítima em um quiosque e, após uma discussão, iniciou o espancamento.

O autor do crime vinha sendo monitorado desde que seu mandado de prisão foi emitido, e chegou a escapar de uma área cercada por policiais no local onde ele estaria escondido, na manhã desta segunda-feira (16), após agentes tomarem conhecimento de que ele estaria no bairro de Bonsucesso e pretendia fugir para a Capital.



Nesta terça, os agentes fizeram o cerco nas saídas da cidade e conseguiram capturar o autor já na rodovia sentido Capital do Rio de Janeiro.