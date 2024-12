Duas crianças morrem e pai fica em estado grave em acidente na BR153

Com o impacto, o carro se despedaçou e partiu ao meio - (crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal de Goiás)

Duas crianças morreram e o pai ficou gravemente ferido após um acidente na BR-153, em Santa Tereza de Goiás, na madrugada desta quarta-feira (18/12).

A família viajava em um Fiat Uno quando, ao tentar desviar de um tamanduá-bandeira, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo invadiu a pista contrária e bateu com um ônibus interestadual.

Com o impacto, o carro se despedaçou e partiu ao meio. As duas crianças, de 3 e 10 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o menino de 3 anos estava na cadeirinha de segurança, que foi destruída na colisão, já a menina de 10 anos utilizava o cinto de segurança.

O motorista, pai das crianças, foi socorrido em estado grave e levado para o hospital de Porangatu, em Goiás. No ônibus, que seguia no sentido Goiânia-Palmas, ninguém se feriu.