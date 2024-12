Prefeituras alertam para risco de contaminação química após queda de ponte

Ponte que liga Tocantins e Maranhão desabou no domingo (22/12) - (crédito: Divulgação/Governo do Tocantins)

As prefeituras de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA) alertaram, neste domingo (23/12), a população para evitar qualquer contato com água do rio Tocantins após o desabamento da ponte que liga ambas as cidades. A orientação foi dada, pois dois dos caminhões que caíram no rio transportavam defensivos agrícolas e produtos corrosivos altamente perigosos.

"O contato com esses produtos pode desencadear reações químicas graves e oferecer sérios riscos à saúde, como queimadura, intoxicações e outros problemas", informou a Prefeitura de Estreito.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outras autoridades estão no local avaliando e monitorando a situação. "A população deve aguardar novas orientações oficiais antes de utilizar a água para qualquer finalidade", frisa a Prefeitura.

A queda da ponte que liga Tocantins com o Maranhão resultou em duas mortes e dez pessoas desaparecidas.

Governo promete reconstrução da ponte

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as autoridades estão avaliando o processo de reconstrução da ponte. “Vamos decretar estado de emergência, isolar a área, verificar o melhor caminho para a reconstrução e estamos avaliando a possibilidade de instalação de uma ponte provisória do Exército", afirmou.