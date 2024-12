Ponte que liga Tocantins a Maranhão desaba e interdita rodovia

Uma ponte que liga Aguiarnópolis, em Tocantins, a Estreito, no Maranhão, caiu na tarde deste domingo (22/12). A queda da estrutura afetou o tráfego na região.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)





O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), informou que as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Centro Tático Aéreo (CTA) estão mobilizadas para auxiliar no que for preciso.

"O nosso governo está à disposição para prestar o socorro necessário e buscar maneiras de auxiliar na manutenção do fluxo provisório sobre o rio Tocantins", destacou o governador.

De acordo com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22/12), devido a queda.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22). O vão central da… — Renan Filho (@RenanFilho_) December 22, 2024

"Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias", ressaltou o ministro.

Na rede social X, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) disse que está buscando informações sobre as pessoas que passavam no local e que está em contato com o ministro dos Transportes Renan Filho. "A bancada maranhense já está mobilizada para pedir providências urgentes", frisou.

O deputado federal Rubens Pereira Jr (PT-MA) também comentou sobre a queda da ponte. "O Ministério dos Transportes já está tomando providências urgentes para apurar as causas e garantir apoio às vítimas. Lamentamos profundamente essa tragédia e seguiremos atentos à situação", afirmou.