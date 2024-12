Fortes chuvas aumentam número de mortos e feridos em São Paulo

As chuvas que atingiram o estado de São Paulo no fim de semana registraram até a manhã desta segunda-feira (23/12) seis pessoas mortas, 12 feridas e 69 desabrigadas ou desalojadas. Segundo a Defesa Civil, foram quatro vítimas em Várzea Paulista, uma em Jundiaí e uma em Nova Odessa.

Os municípios mais atingidos pelo temporal são a região metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Campinas e Barretos.

A Defesa Civil orienta que a população busque locais seguros e evite transitar por áreas sujeitas a alagamentos. "Procure abrigo em uma edificação e opte por não transitar nesses momentos. Uma lâmina com 30 cm de água pode arrastar um carro", diz.

Quem mora em áreas de risco precisa ficar atento às encostas, pois volumes grandes de chuva aumentam a chance de deslizamento de terra.

O surgimento de rachaduras nas paredes do imóvel, postes ou árvores inclinados e água lamacenta descendo do morro são sinais de um possível deslizamento. Com qualquer uma destas situações a pessoa deve deixar o local e acionar a Defesa Civil.