Mais de 300 mil casas ficam sem luz em São Paulo após fortes chuvas

Por causa dos temporais de sexta-feira, 320 mil domicílios continuaram sem luz na Grande São Paulo, ontem. A Enel, distribuidora responsável pelo fornecimento de energia na região, afirmou que o número de clientes no escuro representa 3,8% do total, e que outros 340 mil tiveram o fornecimento reestabelecido.

Boletim da empresa na sexta-feira havia comunicado que 666 mil chegaram a ficar no escuro em toda a região; na capital, foram por volta de 469 mil. De acordo com a distribuidora, as regiões mais afetadas foram as zonas oeste, leste e norte e as cidades de Barueri e Osasco. Na noite da sexta, bairros como Lauzane Paulista e Horto (zona norte), Perdizes, Pompeia e Butantã (todos na zona oeste) registraram pontos de queda de energia elétrica.

Em nota, a empresa diz que as pancadas de chuvas e ventos de até 80 km/h causaram queda de árvores e galhos, danificando a rede elétrica. "A companhia acionou antecipadamente seu plano de contingência, com reforço das equipes em campo, que seguirão trabalhando 24h para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes", comunicou.

A cidade de São Paulo entrou em estado de alerta e atenção na tarde da sexta devido aos fortes temporais. O estado terminou às 19h30 depois que as chuvas fortes perderam força.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, na manhã deste sábado, 21, já não havia áreas de instabilidade sobre a capital. Além disso, não há mais registro de pontos de alagamento.

Informações da Agência Estado