Criminosos tiveram acesso a celular de turista morto em Jericoacoara

Os criminosos responsáveis pela morte de Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, acessaram o celular da vítima antes de praticarem o crime. O adolescente, que passava férias com o pai em Jericoacoara, no Ceará, foi morto entre 17 e 18 de dezembro. O grupo criminoso interpretou gestos feitos por Henrique em fotos como sinais de uma facção rival.

"As investigações apontam, até o momento, que os criminosos tiveram acesso ao telefone da vítima e, ao verificarem conversas e também algumas fotos, acreditaram que teria algum tipo de ligação ou era simpatizante de um grupo criminoso rival de origem paulista. Então, essa teria sido a motivação do crime por parte desses criminosos", disse o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez.

Nesta segunda-feira (23), a polícia apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento no crime. Também foi cumprido um mandado contra um homem preso no Maranhão, apontado como o mandante. O adolescente foi apreendido em Fortaleza, no Bairro Barroso, e confessou participação no crime, segundo policiais responsáveis pela investigação do caso.

Em coletiva de imprensa, a Secretaria da Segurança Pública informou que todos os suspeitos foram identificados, e a “expectativa é de que todos sejam presos até o fim desta semana”.

"Os dois suspeitos são ligados a um grupo criminoso de origem carioca, o Comando Vermelho. O homem, de 36 anos, seria o chefe da facção em Jericoacoara. O crime foi motivado pela confusão do grupo ao acreditar que Henrique pertencia a uma facção rival de origem paulista, o PCC", informou a SSP.

