Funcionário mata chefe após briga em confraternização

Uma confraternização de uma empresa na cidade de Cláudio, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, terminou em tragédia quando um funcionário esfaqueou o patrão após uma desavença, no último sábado (21/12), pouco depois da meia-noite.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O empresário Kerli Fabrício, de 37 anos, teria informado a Eliandro Bastos, de 36 anos, que, por ser um 'funcionário muito caro', ele seria dispensado da empresa Metal Polo Aramados e Montagem, conforme narra o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM).

Revoltado com a situação, Eliandro quebrou uma garrafa de vinho que havia ganhado de presente. O patrão exigiu que ele limpasse o chão e chegou a trancar o portão da empresa para impedir que o funcionário fosse embora.

Eliandro alegou aos policiais que o homem o xingou e disse que iria 'esfregar a cara dele no chão para limpar'. Em meio a discussão, o funcionário pegou uma faca e atingiu Kerli com golpes no abdômen, pescoço e ombro esquerdo.

O homem fugiu para a casa de familiares e, posteriormente, pediu que o irmão chamasse a polícia, pois queria se entregar.

A Polícia Civil prendeu Eliandro por homicídio qualificado por motivo fútil e o levou para a Segunda Central Estadual do Plantão Digital. O corpo da vítima foi encaminhado ao posto Médico-Legal.