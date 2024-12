Polícia Federal apura responsabilidade pela queda da ponte

A Polícia Federal abriu investigação para apurar responsabilidades responsáveis pela queda da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins, a Juscelino Kubitschek de Oliveira. O acidente ocorreu no fim da tarde do último domingo (22/12), quando diversos veículos caíram no rio Tocantins, incluindo caminhões-tanque carregados com ácido sulfúrico e defensivos agrícolas.

Segundo a PF, as diligências preliminares serão conduzidas pelas Superintendências Regionais da Polícia Federal no Maranhão (SR/PF/MA) e no Tocantins (SR/PF/TO). Um procedimento de investigação precedente foi instaurado e policiais federais foram deslocados para coletar dados e evidências sobre o caso.

As equipes também irão avaliar a multidisciplinariedade das perícias necessárias e identificar demandas de equipamentos técnicos para aprofundar as investigações.

Para reforçar os trabalhos periciais, uma equipe composta por cinco peritos do Instituto Nacional de Criminalística (INC/DITEC), dois engenheiros civis, dois especialistas em local de crime e um especialista em meio ambiente, será deslocada ainda nesta terça-feira (24/12) para a Delegacia de Polícia Federal em Imperatriz.

Em nota, a PF destaca a importância de apurar as causas do acidente e os danos ambientais decorrentes, assegurando a responsabilidade dos envolvidos e contribuindo para a segurança e proteção da população e do meio ambiente.