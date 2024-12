Morre Geraldo Quintão, ex-AGU e ministro da Defesa, aos 89 anos

Morreu nessa sexta-feira (27/12) o advogado Geraldo Magela da Cruz Quintão, aos 89 anos. Formado em Direito em 1961 pela Universidade de São Paulo (USP), Quintão foi advogado-Geral da União, no período de 1993 a 2000. Ele também atuou como ministro da Defesa entre os anos de 2000 a 2003.

A causa da morte de Quintão não foi divulgada. Advocacia-Geral da União afirmou, em nota publicada no site oficial, que o advogado deixa como legado valores como "ética, competência e comprometimento".

"Seu modelo de liderança e empenho continuará a motivar as futuras gerações de advogados públicos. A AGU manifesta sua solidariedade a familiares e amigos neste momento de tristeza e agradece pela significativa contribuição do Dr. Geraldo Quintão ao fortalecimento da advocacia pública e do estado", escreveu o advogado-Geral da União, Jorge Messias.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), também prestou homenagens a Geraldo Quintão. "Tive a honra de trabalhar ao seu lado, quando era Secretário de Assuntos Jurídicos no governo FHC, e depois sucedê-lo como advogado-geral da União. Sua atuação pública como AGU e, posteriormente, como ministro da Defesa sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares", afirmou.