Mulher é presa por morte de genro que passou HIV para namorada

Uma mulher, de 47 anos, foi presa pelo homicídio do próprio genro, de 42, na noite dessa sexta-feira (27/12), no bairro Serra Verde, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído em via pública já sem vida, vítima de disparos de arma de fogo.

Em conversa com a namorada dele, a mulher afirmou que dois homens se aproximaram e perguntaram pela vítima. Ao avistarem o homem, os indivíduos atiraram contra ele. A mulher ainda relatou que foi agredida com um soco e teve o celular roubado. Depois do crime, os suspeitos fugiram.

Minutos depois, a mãe da namorada da vítima compareceu ao local e afirmou que não concordava com o relacionamento dos dois pois o homem tinha transmitido HIV para a filha.

Durante as diligências, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime e visualizou o carro da sogra da vítima deixando os dois suspeitos do crime em uma rua acima da do local do homicídio.

O carro ficou estacionado na rua até que os dois suspeitos voltam correndo, entram no veículo e fogem. A sogra da vítima foi presa suspeita de participação no homicídio.

Questionada, a mulher afirmou que é motorista de aplicativo, aceitou a corrida da dupla na Praça do Bom Retiro e seguiram até a rua de cima da casa do genro. Minutos depois, ela aceitou outra corrida deles, deixando-os próximo da borracharia do bairro Retiro.

A mulher ainda disse que não sabia o nome dos suspeitos pois aceitou a corrida fora do aplicativo e recebeu o pagamento em dinheiro. Em busca pessoal, a polícia não encontrou dinheiro em espécie com ela.

A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a filha da suspeita apresentou versões contraditórias, mas não foi conduzida por falta de provas.