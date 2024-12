Defesa de Chiquinho Brazão pede prisão domiciliar por "grave estado de saúde"

A defesa de Chiquinho Brazão, 62 anos, deputado federal preso de forma preventiva desde março deste ano devido à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão domiciliar do parlamentar. Os advogados apontam “grave e complexo estado de saúde” do cliente, com base em constatação médica.