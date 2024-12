Mega da virada: tem prêmio para quem acerta três números?

O sorteio da Mega da Virada ocorre às 20h e pode ser acompanhado aqui no site do Correio - (crédito: Reprodução/Loterias Caixa)

Em 2024, a Mega da Virada premiará quem acertar as seis dezenas com R$ 600 milhões. É o maior prêmio da história da loteria. Quem acertar cinco ou quatro números (quina e quadra, respectivamente), também ganhará um pedaço do prêmio.

E quem acertar três dezenas, ganha alguma coisa? Infelizmente, não. Acertar metade dos números não garante nenhum real ao apostador.

A divisão do prêmio da Mega da Virada funciona da seguinte maneira: cerca de 43% do que a Caixa arrecada com a loteria compõe o prêmio bruto. A instituição destina 62% dele para quem acertar os seis números (sena). Para a quina, são destinados 19% do prêmio bruto e, para a quadra, também 19%.

O valor recebido por quem acertar quatro ou cinco dezenas pode aumentar caso ninguém acerte todos os números. Como o valor distribuído pela premiação não é cumulativo, se não houver acerto dos seis números, o valor principal é dividido entre as outras faixas.

