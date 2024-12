Mega da virada: saiba quanto do prêmio vai para quem acertar a quadra e a quina

O sorteio da Mega da Virada ocorre às 20h e pode ser acompanhado pelo canal do Youtube da Caixa, na página do Facebook do banco ou na TV Globo - (crédito: Divulgação/Caixa)

O sonho de todos que apostam na Mega da Virada é acertar os seis números e levar o prêmio total para casa que, neste ano, é o maior da história. Caso isso não aconteça, ainda há esperança de acertar cinco ou quatro números e levar um pedacinho do prêmio.

Cerca de 43% do que a Caixa arrecada com a Mega da Virada compõe o prêmio bruto. A instituição destina 62% para quem acertar os seis números (sena). Neste ano, essa porcentagem equivale ao prêmio principal, R$ 600 milhões. Para a quina, são destinados 19% do prêmio bruto e, para a quadra, também 19%.

O valor recebido por quem acertar quatro ou cinco dezenas pode aumentar caso ninguém acerte todos os números. Como o valor distribuído pela premiação não é cumulativo, se não houver acerto dos seis números, o valor principal é dividido entre as outras faixas.

A arrecadação dos últimos dias de apostas da Mega da Virada é essencial para definir o valor da quina e da quadra, porque parte dela é destinada ao prêmio bruto. Assim, não é possível prever exatamente quanto uma pessoa que acerta a quadra ou a quina vai receber, pois o valor depende da demanda de apostas nas últimas horas antes do jogo.

Além disso, o valor pode ser diluído em mais de um vencedor. Dessa forma, não há como saber quanto irá se levar para casa antes do sorteio.

Em 2023, os 1.996 vencedores da quina receberam R$ 70.083,58 cada e os acertadores da quadra, R$ 1.215,71 cada.

O sorteio da Mega da Virada ocorre às 20h e pode ser acompanhado pelo canal do Youtube da Caixa, na página do Facebook do banco ou na TV Globo.