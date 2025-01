Quem é o agente da Polícia Civil investigado por ameaçar Natuza Nery

O agente da Polícia Civil investigado pela instituição por ameaçar a jornalista Natuza Nery em um supermercado de São Paulo foi identificado como Arcenio Scribone Junior.

Conforme apurado pelo Correio, o Arcenio Scribone Junior é Investigador de Polícia de Classe Especial, Padrão IV e, em novembro, recebeu remuneração de R$ 15.545,82. Em outubro de 2023, foi publicado no Diário Oficial de São Paulo a portaria com a aprovação do adicional por tempo de serviço totalizando oito quinquênios em setembro daquele ano.

O ataque ocorreu na segunda-feira (30/12), mas foi divulgado apenas na quarta-feira (1º/1) pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que Natuza acionou a Polícia Militar por meio de ligação ao 190, e que a Corregedoria da Polícia Civil assumiu a investigação.

Após o caso vir à tona, Arcenio apagou seus perfis nas redes sociais. Porém, internautas salvaram as publicações realizadas por ele. Conforme apontado nas redes sociais, o policial teria feito publicações que defendem golpe de Estado, questionam o sistema eleitoral brasileiro e apoiam a intervenção militar no Brasil.

Ameaças a Natuza Nery

Natuza estava em um supermercado no bairro Pinheiros, na capital paulista, quando o policial perguntou se ela era a jornalista Natuza Nery, da GloboNews. Ao responder que sim, Nery escutou como resposta que ela e o veículo em que trabalha eram "responsáveis pela situação do país" e que pessoas como ela "merecem ser aniquiladas". A informação é da Folha.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes pediu, em suas redes sociais, que o poder público aja prontamente diante do ataque. "As democracias dependem do jornalismo profissional; sem ele, não há liberdade de informação e, por conseguinte, liberdade de expressão", defendeu.

O Correio fez contato com a defesa de Arcenio Scribone Junior e aguarda retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.