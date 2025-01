Mulher atingida por fogos de artifício diz que não recebeu apoio da prefeitura

Bianca Miranda — a mulher atingida por fogos de artificio enquanto celebrava o ano novo em um apartamento, em Navegantes (SC) — afirmou que a prefeitura da cidade catarinense não fez nenhum contato nem está prestando qualquer tipo de apoio.

"Quero deixar claro que a prefeitura de Navegantes não entrou em contato até agora. Eles [a prefeitura] estão emitindo notas em matérias afirmando que estão em contato e prestando apoio. Mas até agora não entraram em contato com nós. A gente está aguardando", disse Bianca, que publicou série de stories comentando o caso no Instagram na manhã desta quinta-feira (2/1).

Ao alegar que não tem sido assistida pela prefeitura da cidade, Bianca referiu-se à nota emitida pelo município que se comprometeu a prestar "toda assistência ao casal". No comunicado da prefeitura de Navegantes, também foi anunciado que a empresa contatada para montar os fogos do réveillon estava regular.

"A empresa licitada possuía todas as credenciais exigidas e os fogos foram montados por brigadistas como determina a legislação. A Prefeitura lamenta o incidente e reforça seu compromisso de transparência na apuração do caso e vai prestar toda assistência ao casal", afirmou.

Nos vídeos, Bianca também contesta a informação de que os fogos foram instalados por brigadistas e comenta o estado de saúde. Ela afirma que as dores estão controladas porque está sob efeito de remédios.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) também se manifestou indicando que "diligências adicionais serão avaliadas, como a pertinência de ações de perícia no local".

Bianca Miranda, que viajou à cidade de Navegantes para passar o réveillon com o companheiro Victor Frasca, publicou um vídeo do momento que foi atingida, no apartamento onde estava. Confira:

No vídeo, é possível identificar uma emissão lateralizada de fogos, enquanto a maioria é apontado para cima. A prefeitura de Navegantes foi questionada pelo Correio sobre a possível falta de apoio, anunciado por Bianca, e o fato de que uma explosão ocorreu para o lado. Até a publicação da matéria, não houve respostas.