Ministério da Defesa registra 7 mil inscrições no alistamento militar feminino

A meta é que as mulheres integrem 20% dos militares das Forças Armadas - (crédito: Divulgação / Ministério da Defesa)

De acordo com o Ministério da Defesa, até este dia 3 de janeiro, 7 mil mulheres se inscreveram no alistamento militar feminino. Iniciado em 1° de janeiro, o alistamento é voluntário e inédito nas Forças Armadas, e as mulheres inscritas concorrem a 1.465 vagas em Brasília e em outros 28 municípios de 13 estados. O alistamento segue até 30 de junho de 2025.

A iniciativa é destinada às mulheres nascidas em 2007 que completam 18 anos em 2025. O alistamento pode ser realizado on-line ou presencialmente em uma Junta de Serviço Militar em um dos municípios contemplados.

As vagas abrangem os estados de Goiás, Pará, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Ceará, São Paulo, Amazonas, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia.

As interessadas podem escolher a Força que desejam servir e serão avaliadas por aptidão, especificidades de cada área e disponibilidade de vagas. O processo de recrutamento segue o alistamento, seleção geral e complementar, designação e incorporação. A etapa de seleção inclui entrevista, inspeção de saúde e testes físicos.

Mulheres selecionadas serão incorporadas entre 2 a 6 de março ou 3 a 7 de agosto, quando ocuparão a graduação de soldado (Exército e Aeronáutica) ou marinheiro-recruta (Marinha). Todas terão direitos e deveres iguais aos dos homens.

Conforme o Decreto nº 12.154, de 27 agosto de 2024, o serviço militar terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por até oito anos. O Ministério da Defesa pretende aumentar, progressivamente, o número de mulheres recrutadas pelo Serviço Militar Inicial Feminino, atingindo o índice de 20% das vagas.

Segundo o Ministério, 37 mil mulheres integram as Forças Armadas, totalizando 10% dos militares. Atualmente, elas atuam principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística ou têm acesso à área combatente por meio de concursos públicos específicos em estabelecimentos de ensino.