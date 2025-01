Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões neste sábado (4/1)

A Mega-Sena vai sortear um prêmio de R$ 3,5 milhões neste sábado (4/1). O valor total da premiação será dado ao apostador que acertar as seis dezenas do sorteio, previsto para às 20h (horário de Brasília). A transmissão do concurso 2.811 da Mega será feita pelo Youtube, no canal da Caixa Econômica.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em casas lotéricas ou pela internet. O bilhete com seis dezenas marcadas custa R$ 5, enquanto o volante com sete números assinalados sai por R$ 35.

A probabilidade de ganhar o prêmio máximo com uma aposta de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Já com uma aposta com 15 dezenas, maior número permitido, as chances sobem para uma a cada pouco mais de 10 mil. A jogada, no entanto, custa mais de R$ 22 mil.