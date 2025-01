Mega da Virada: as lotéricas pé-quente do DF de onde saíram os vencedores

Época de clima especial, o início do ano é um momento feliz, que ficou ainda melhor, em 2025, para alguns moradores do Distrito Federal. Duas apostas realizadas na capital federal acertaram, na terça-feira, os seis números sorteados da Mega Sena da Virada — 1, 17, 19, 29, 50 e 57 — e conquistaram parte dos R$ 635,4 milhões, o maior prêmio da história dessa loteria. O total será dividido com outras seis fezinhas vencedoras feitas em outras partes do país. Cada uma levará R$ 79,4 milhões.

Os ganhadores brasilienses registraram seus bilhetes abençoados na casa lotérica Onze da Sorte, no Lago Sul, e na Real Lotérica, na Asa Norte. Nesta quinta-feira (2/1), o Correio esteve em ambos os locais para conferir o clima após a divulgação do resultado. Os frequentadores dos estabelecimentos "pé-quente" demonstravam empolgação com a notícia.

Renato Souza, proprietário da Real Lotérica há mais de três décadas, contou que esta é a primeira vez que um bilhete vendido em sua loja leva um prêmio tão grande. "A gente está muito feliz, primeiramente, por ter saído para Brasília, mas também por ter sido na nossa casa, na qual trabalhamos há 30 anos", celebrou, enquanto acompanhava o movimento alto de clientes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quem passava pelo local, em geral, perguntava sobre a bolada e tentava descobrir a identidade dos vencedores. Souza contou que, mesmo com uma significativa clientela fiel, ainda não sabe quem são os felizardos. Curiosidade à parte e mais interessado na alegria que a dinheirama do bilhete proporcionará, preferiu encomendar a pintura e fixação de uma grande faixa na fachada da loja com a mensagem: "Confira seu jogo! A aposta ganhadora foi registrada aqui".

Um antigo frequentador da Real Lotérica, o aposentado Geraldo Valadares, 76 anos, morador da Asa Norte, passou por lá e parabenizou o empresário e sua equipe. "Quase sempre faço meus jogos aqui, há mais de 10 anos. Desta vez, não tive sorte, mas a esperança nunca morre", declarou. Ele contou que, ao ver a notícia, ficou empolgado porque registrou diversos bolões no local e distribuiu cotas para amigos e familiares. "Se um dia eu ganhar, distribuo para o mundo inteiro, até para desconhecidos. Não vou levar dinheiro para o 'outro lado' mesmo", garantiu Valadares, ganhador de "pequenos prêmios de até R$ 34 mil" feitos no comércio de seus amigos.

Por outro lado, a moradora do Jardim Ingá, Jurema da Costa, 49, surpreendeu-se ao saber que os ganhadores da última Mega da Virada haviam passado pelo local em que ela e Valadares jogam. Ela, que trabalha como faxineira na mesma quadra da loteria, disse que vez ou outra, testa a sorte. "Sempre passo por aqui. Desta vez, não joguei, mas agora encaro isso como um sinal para continuar jogando aqui. Vai que o raio cai duas vezes no mesmo lugar, né?", brincou.

Sorte comprovada

Já no Lago Sul, a lotérica Onze da Sorte, no Deck Brasil, faz jus ao nome. Não é a primeira vez que por lá se registram ganhadores de grandes prêmios. Em outubro de 2021, uma aposta simples, à época no valor de R$ 4,50, acertou os seis números e levou para casa R$ 35.714.240,27 da Mega-Sena.

Sara Souza, relações públicas do estabelecimento, recebeu o Correio com um sorriso no rosto. Ela, que havia falado com a reportagem há três anos devido ao bilhete premiado daquela época, mostrou que guarda com orgulho a edição do jornal que contou o ocorrido à época.

"A gente recebeu, agora, a notícia com muita alegria, novamente. É gratificante pagar esse prêmio. A nossa lotérica é pé-quente. Ano passado, nós pagamos, na Lotofácil da Independência, um prêmio de R$ 3,4 milhões e agora pagamos, na Mega da Virada, R$ 82,5 milhões, porque é um jogo de 13 números, que multiplica quadra, quina e o valor da sena", acrescentou.

Sara revelou que conhece os ganhadores. Ela disse que recebeu a notícia dos próprios. Tanta confiança, segundo ela, se deve a que, pela loja acumular clientes antigos, alguns deles têm os contatos das funcionárias. Quantos aos sortudos da vez, a relações públicas lembrou que, ainda na noite da virada, eles mandaram mensagem eufóricos. "Depois das 20h, começaram a conferir os jogos e nos mandaram escrito: 'nosso bolão foi premiado!'. Aí, eu fui verificar e, realmente, havia sido", disse. Sem dizer quem, ela comentou que o movimento do sua lotérica aumenta quando registram-se ganhadores por lá. "Vem gente do país inteiro jogar aqui, conosco", comemorou.

Cliente antigo da Onze da Sorte, o morador da Candangolândia Valdo Reis, 46, estava lá, quinta-feira (2/1), para tentar a sorte mais uma vez. Ele, que trabalha como assistente parlamentar, aposta no local há mais de uma década. "Minha irmã tem um empreendimento no Deck e, por isso, estou sempre por aqui e jogo nesta lotérica, que é pé-quente. Já ganhei alguns prêmios e sempre faço a minha fezinha", contou.

O autônomo Sidney Júnior, 31, mora em Santa Maria, mas, por trabalhar no Lago Sul, costuma apostar no mesmo local que Reis. "Sempre jogo por aqui, eu e meu patrão. A gente ficou aflito quando soube. Acontece que, para a última Mega da Virada, a gente jogou nas lotéricas da QI9 e da QI 15", lamentou. Mesmo assim, ele estava nela para fazer mais um jogo, confiando que a sorte pode sorrir para ele.

Esse foi o maior prêmio sorteado na Mega da Virada desde 2009. Em 2024, foram arrecadados mais de R$ 2,4 bilhões com as apostas.